Influencer da imigração”: Patrícia Lemos ajuda brasileiros a integrarem-se em Portugal

Nos últimos anos multiplicaram-se as páginas nas redes sociais que querem mostrar aos brasileiros como é viver em Portugal. Para além de mostrarem o país, são também dados conselhos sobre como se podem mudar e legalizar. Atraídos pela segurança do país, pela qualidade de vida e por uma moeda mais forte, Patrícia Lemos reúne na sua página de Instagram uma comunidade que já ultrapassa as 170 mil pessoas. Neste P24 conhecemos a sua história e quais as principais dificuldades de adaptação que os brasileiros sentem em Portugal.

