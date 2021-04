“Estava desesperado”, disse ex-director da PJ Militar quando ficou sem a investigação de Tancos

Ex-director da Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, começou a prestar declarações no julgamento em Santarém. “A minha intenção foi só, como dirigente, informar a tutela” da retirada da competência à PJM, disse sobre os contactos com Azeredo Lopes.

A recuperação do material furtado em Tancos era “o foco” para o coronel Luís Vieira que à data dos acontecimentos dirigia a Polícia Judiciária Militar (PJM). No julgamento do processo de Tancos, esta palavra foi várias vezes usada nesta quinta-feira, terceiro dia de declarações do major Vasco Brazão, e primeiro dia de Luís Vieira que começou a responder já a tarde ia longa e continuará na próxima semana.