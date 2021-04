PSD-Lisboa desafia Fernando Medina a deixar comentário na TVI 24

O gabinete do autarca estranha o silêncio sobre Rui Moreira, o autarca independente do Porto que também tem um programa de comentário na TVI 24.

O PSD lisboeta quer que Fernando Medina, autarca de Lisboa que se recandidatará ao cargo, deixe de se refugiar “nos monólogos que a TVI24 lhe tem proporcionado” e desafia-o a suspender o espaço de comentário.

“Parece-nos que, numa luta leal, o debate de ideias deve ser feito de forma igual, sem benefícios e palcos de privilégio. Terá, pois, chegado a altura de Fernando Medina suspender o seu espaço de comentário na TVI 24 para que, à vantagem como presidente incumbente, não some a de ter uma tribuna de autopromoção semanal”, defende Luís Newton, líder da concelhia social-democrata de Lisboa.

Num comunicado intitulado “Jogo Limpo”, o também presidente da Junta de Freguesia da Estrela, acrescenta que se Fernando Medina “não tiver dignidade de o fazer, o PSD Lisboa considera que a TVI deveria honrar a ética da informação e terminar com essa campanha eleitoral encapotada”.

Contactado pelo PÚBLICO, o gabinete de Fernando Medina informa que essa decisão será tomada quando forem marcadas eleições ou quando o autarca apresentar oficialmente a sua candidatura — até lá é uma pessoa como qualquer outra. Além disso, estranha o silêncio do PSD em relação a Rui Moreira, que está exactamente nas mesmas circunstâncias (com um programa na TVI 24 às sextas), e recorda que há quatro anos o mesmo se passava com Assunção Cristas.

Monólogos, diz o PSD

“Todos os partidos já anunciaram os seus candidatos a Lisboa e Fernando Medina já tornou pública a sua recandidatura, apesar de ainda não a ter apresentado formalmente. Carlos Moedas tem falado abertamente das ideias e da visão que tem para a cidade de Lisboa. O mesmo não se pode dizer do ainda presidente da câmara, Fernando Medina, que nos últimos tempos se tem refugiado nos monólogos que a TVI24 lhe tem proporcionado”, lia-se no início da nota assinada por Luís Newton.

O presidente da Câmara de Lisboa é o protagonista de um espaço de comentário na TVI 24 todas as terças-feiras à noite. O último programa foi muito citado nas redes sociais por ter havido um momento em que foi permitido ao autarca ignorar o caso das buscas realizadas pela PJ no departamento de Urbanismo da câmara, no Campo Grande, e também nos Paços do Concelho, por já se ter referido a ele durante o dia.

Após as buscas — que disseram respeito à Segunda Circular, à Torre de Picoas, ao Hospital da Luz, à reabilitação do Miradouro de São Pedro de Alcântara e à chamada Operação Integrada de Entrecampos —​, Fernando Medina convocou os jornalistas para se dizer “tranquilo” com o curso dos procedimentos judiciários. “Estou tranquilo com tudo aquilo que conheço, com tudo aquilo sobre o qual tenho poder de decisão e dever de acompanhar e monitorizar. A instituição que está mais interessada num cabal esclarecimento é a câmara.”