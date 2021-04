Presidente veta inseminação post-mortem por causa das questões de heranças

O Presidente da República vetou o decreto relativo à inseminação post-mortem, devolvendo sem promulgação à Assembleia da República o diploma aprovado a 25 de Março com os votos favoráveis de PS, BE, PCP, PAN, PEV, IL e das duas deputadas não inscritas.

Na origem deste veto estão as questões relacionadas com a herança, com o Presidente a recomendar ao Parlamento “que sejam designadamente reconsideradas as disposições relativas ao direito sucessório”.

Na mensagem do veto, o chefe de Estado fundamenta a decisão com duas questões: a falta de articulação do regime constante no decreto com o do Código Civil, “o que pode gerar incerteza jurídica”; e também a aplicação retroactiva da lei, prevista numa norma transitória.

A questão da inseminação post-mortem suscita, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “questões no plano do direito sucessório que o decreto não prevê, uma vez que não é acompanhado da revisão, nem assegurada a sua articulação, com as disposições aplicáveis em sede do Código Civil, o que pode gerar incerteza jurídica, indesejável em matéria tão sensível”.

“É o caso de o dador querer, expressamente, manter o regime do Código Civil, em detrimento do consagrado no presente diploma, no quadro do superior interesse da criança – a criança conceptura ou nascitura, mas também outras crianças já nascidas do mesmo progenitor”.

A segunda objecção prende-se com os efeitos retroactivos previstos no decreto. Diz o Presidente que, ao aplicar-se a situações que tenham acontecido antes da entrada em vigor da lei, não se consegue assegurar que o projecto parental tenha sido “livre, esclarecido, de forma expressa e por escrito, sem violação das disposições legais actualmente em vigor”. E mesmo que assim fosse, ficaria ainda por saber se esse projecto parental e o apuramento da existência desse projecto parental “inclui a vontade inequívoca de abranger os seus efeitos sucessórios”.

O diploma permitia a uma mulher engravidar do marido já morto e do qual tivesse sido preservado sémen, mas também se aplicaria a mulheres que já são viúvas mas cujos companheiros tenham deixado material genético preservado. Só precisam de provar (mesmo que por testemunhas) que a concepção de um filho era um projecto parental comum, “claramente consentido e estabelecido”.