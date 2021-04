Parlamento aprova retoma de alguns direitos para as candidaturas independentes às autarquias

Estão aprovadas em votação final global as alterações à lei eleitoral para as autarquias locais que retomam alguns direitos para as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, vulgarmente denominados independentes, respondendo a parte das exigências destes movimentos. Tal como os restantes candidatos por partidos políticos, os independentes poderão voltar a candidatar-se em simultâneo à câmara e à assembleia municipal e a usar a mesma designação no boletim de voto. E se se candidatarem aos dois órgãos municipais, não precisarão de recolher assinaturas de proponentes para cada lista e ainda para cada freguesia a que se candidatem — desde que nas listas tenham pelo menos 1% dos proponentes eleitores dessa freguesia.

Entre as novas regras, ficou também estipulado que o Governo terá de criar, em 90 dias, uma plataforma electrónica onde as candidaturas podem inscrever a sua lista e onde os proponentes poderão assinar e automaticamente confirmar o seu registo de recenseamento. Mas neste caso, a plataforma terá que ser criada em muito menos tempo, já que dentro de três meses termina o prazo de 55 dias para a apresentação de candidaturas para as eleições que se deverão realizar no último domingo de Setembro.