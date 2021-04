Iniciativa Liberal e Volt vão desfilar na Avenida da Liberdade (mas não nos lugares do Livre)

Os dois partidos mantêm a intenção de desfilar no próximo domingo. Apesar da oferta do partido Livre, que cedeu dois lugares a cada partido, a Iniciativa Liberal e o Volt querem estar presentes “a título próprio”.

A Iniciativa Liberal (IL) e o Volt irão recusar a oferta do Livre, que se dispôs a ceder dois lugares a cada partido, depois de a sua participação no desfile da Avenida da Liberdade, no domingo, ter sido rejeitada pela Associação 25 de Abril. Em resposta ao PÚBLICO, o Volt assinalou e agradeceu “a simpatia” do Livre e justifica que quer ter “uma voz própria”. Também a Iniciativa Liberal ― que diz não ter sido contactada pela direcção do Livre ― irá organizar “o seu próprio desfile”, que será “aberto a todos” os que queiram participar.