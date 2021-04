“Atenção, isto é um alerta de emergência”: o vídeo de Greta Thunberg pelo Dia da Terra

"O espaço entre o que temos de fazer e o que estamos a fazer está a aumentar a cada minuto", avisa Greta Thunberg, num vídeo partilhado esta quinta-feira, 22 de Abril, para assinalar o Dia da Terra. O vídeo é alarmante e fica claro logo no início: "Atenção, isto é um alerta de emergência para o público geral", lê-se. Após o aviso, surge Greta Thunberg, que menciona a Cimeira do Clima — que decorre esta quinta e sexta-feira de forma digital a convite de Joe Biden — e os "compromissos climáticos" que irão ser apresentados, como o alcance das emissões zero de carbono até 2050. "Eles vão chamar a estes alvos hipotéticos 'ambiciosos', mas quando comparamos os nossos alvos insuficientes com a ciência disponível actualmente, claramente vemos que há uma lacuna, há decadas a faltar", defende.

No vídeo de cerca de quatro minutos, a activista sueca aponta falhas às estratégias dos líderes mundiais para combater a crise climática. "Podemos continuar a fingir que estes objectivos estão alinhados com o que precisamos, mas se nos podemos enganar a nós e aos outros, não podemos enganar a natureza nem a física", atira. Mais ainda, Greta lamenta que, ao apresentar estas "estratégias insuficientes", os líderes se estejam "a render ao alvo de 1,5º Celsius" [aquele que deverá ser o aumento máximo de temperatura que conseguimos suportar]. A activista garante que está determinada a não desistir e convida todos a juntarem-se à luta. "Esta lacuna entre consciencialização, acção e tempo é o maior elefante que já esteve numa sala — e a menos que o enfretemos, não vamos conseguir mudanças reais."