Cortar as emissões? EUA têm de acabar com a “loucura” dos subsídios aos combustíveis fósseis, diz Greta

Greta Thunberg disse aos legisladores dos Estados Unidos da América que a História os responsabilizará pelas catástrofes climáticas, se não deixarem de subsidiar a indústria dos combustíveis fósseis — antes que seja tarde de mais.

A jovem sueca, de 18 anos, cujo activismo inspirou um movimento global pelo clima, participou virtualmente num painel da Câmara dos Representantes, no dia em que Joe Biden iniciou a cimeira virtual de dois dias sobre o Dia da Terra, comprometendo-se a reduzir a metade as emissões de gases com efeito de estufa dos EUA, até 2030. A audiência, que se realiza neste Dia da Terra, 22 de Abril, chama-se “O Papel dos Subsídios aos Combustíveis Fósseis na Prevenção da Crise Climática”.

“O facto mais simples, e incómodo, é que se quisermos cumprir as nossas promessas e os compromissos de Paris temos de acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis... agora”, alertou Thunberg, referindo-se ao Acordo Internacional de Paris sobre Alterações Climáticas, assinado em 2016. Os Estados Unidos voltaram a aderir ao acordo de Paris em Fevereiro, depois de o ex-presidente Donald Trump ter aberto a porta de saída.

Thunberg, que aos 15 anos começou a faltar às aulas às sextas-feiras para protestar em frente ao parlamento sueco, admitiu que era pessimista. “Não acredito nem por um segundo que o façam”, atirou, desafiando os legisladores do subcomité ambiental do Comité de Supervisão da Câmara. “Ainda vão a tempo de fazer a coisa certa e salvar os vossos legados, mas esta janela de tempo não vai durar muito tempo”, disse. “Nós, os jovens, somos os que vão escrever sobre vocês nos livros de História. Por isso, o meu conselho é que decidam sensatamente.”

O presidente do subcomité, Ro Khanna, está a pressionar Biden a acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, como parte de um plano para reconverter as infra-estruturas americanas. “Apreciamos que o presidente Biden se tenha candidatado com uma plataforma para acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Mas os pormenores contam”, disse Khanna, numa declaração divulgada antes da audiência. “Exactamente quatro meses depois desta administração, os progressistas procuram compromissos tangíveis e específicos para dar seguimento à plataforma da própria administração.”

Thunberg denunciou a “loucura” de apoiar o uso de combustíveis fósseis com subsídios governamentais. Já por várias vezes, a activista disse que as promessas feitas por vários países para reduzir a metade as emissões de gases com efeito de estufa, durante a próxima década, são insuficientes.