Assim era Lisboa antes das primeiras eleições livres, em 1975

Há 46 anos, no dia 25 de Abril de 1975, realizaram-se as primeiras eleições livres em Portugal – as que viriam a determinar quais seriam os 257 deputados da Assembleia Constituinte. As imagens recolhidas em Lisboa pelo fotojornalista holandês Rob Mieremet para a ANEFO, agência noticiosa holandesa, descrevem o frenesim da campanha que antecedeu o acto eleitoral, marcado por uma adesão histórica de 91,7% dos 6,2 milhões de eleitores recenseados​.

Após a revolução dos cravos, Portugal atravessou um período política e socialmente conturbado; entre Abril de 1974 e Abril de 1975 tomaram posse quatro governos provisórios. As colónias portuguesas encontravam-se, ainda, em processo de independência – os últimos combatentes chegariam a Portugal apenas em Novembro de 1975. Estava em andamento o Processo Revolucionário em Curso (PREC), cuja acção viria a atingir o auge no famoso Verão Quente desse ano. Tentativas de golpe de Estado, nacionalizações, exílios, polarização ideológica e novas cisões partidárias marcavam o ambiente que se vivia em Portugal. Ao mesmo tempo, o país continuava marcadamente pobre – como é visível nas imagens de Mieremet dos bairros de lata de Lisboa –​ e com uma taxa de analfabetismo que rondava os 40%.

A campanha eleitoral teve início, oficialmente, a 2 de Abril, mobilizando os cidadãos para a participação em comícios, manifestações e sessões de esclarecimento organizados pelos 14 partidos elegíveis. À frente nos resultados ficaram o PS, com 37,9% e o PPD, com 26,4%. Seguiram-se o PCP, com 12,5%, e o CDS, com 7,6% dos votos. Foram eleitos para a Assembleia Constituinte 230 homens e 20 mulheres.