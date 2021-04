Jornalista de Hong Kong condenada por “falsas declarações” durante investigação

O documentário que resultou da investigação de Choy Yuk-ling foi galardoado com um prémio jornalístico por levantar “questões importantes que as pessoas no poder se recusam a responder”.

Uma jornalista de Hong Kong foi considerada culpada de ter prestado falsas declarações para aceder a dados para um documentário sobre o tratamento policial numa manifestação em 2019. O veredicto de Choy Yuk-ling, anunciado esta quinta-feira, foi denunciado pelos Repórteres Sem Fronteiras como mais um exemplo do declínio da liberdade de imprensa em Hong Kong.

Ao declarar o veredicto, o juiz Ivy Chui disse que as regras “não têm o propósito de permitir que o público obtenha detalhes de veículos sem que haja limitações”, ordenando ainda o pagamento de uma multa no valor de 6 mil dólares de Hong Kong (cerca de 643 euros) por violação de uma lei de trânsito.

O documentário, transmitido pela estação RTHK, investigava a inércia da polícia perante um ataque de manifestantes pró-Pequim contra os protestantes pró-democracia e transeuntes. Através dos registos das matrículas, a jornalista queria ser capaz de relacionar supostos atacantes com pessoas influentes que estariam a favor de Pequim e apurar os motivos que contribuíram para o atraso da resposta policial.

Choy Yuk-ling, conhecida como Bao Choy e galardoada com prémios jornalísticos conseguidos ao serviço da RTHK, foi detida em Novembro por ter acedido aos registos. “É devastador que o juiz decida que já não é permitido investigar informação pública”, disse a jornalista aos repórteres que se encontravam no exterior do tribunal. “Fazer jornalismo de investigação não é um crime”, acrescentou, citada pelo Guardian.

O documentário não passou despercebido e ganhou, um dia antes do veredicto, o prémio Kam Yiu-yu para a Liberdade de Imprensa. Segundo o júri, o filme “levanta questões importantes que as pessoas no poder se recusam a responder”, para além de usar de forma “detalhada e profissional” os registos públicos. Por sua vez, a RTHK recusou o prémio.

Recuos na liberdade de imprensa

“Este é um dia de vergonha para Hong Kong”, disse o director da Associação de Jornalistas de Hong Kong, Chris Yeung, para quem criminalizar o trabalho jornalístico equivale a “destruir indiscriminadamente” a liberdade de imprensa.

No ranking mundial de liberdade de imprensa, a cidade desceu do 18.º lugar, em 2002, para o 80.º em 2020, segundo um relatório publicado na quarta-feira pelos Repórteres Sem Fronteiras (RSF). Sobre a condenação de Choy, a organização considera que “o facto de uma investigação jornalística poder ser uma ofensa punível enfatiza a extensão do recente declínio da liberdade de imprensa em Hong Kong”.

A estação RTHK tem sido, em particular, alvo de uma “campanha intimidatória por parte do Governo com o objectivo de restringir a sua autonomia editorial”, denuncia o relatório da organização. A última mudança aconteceu em Fevereiro, aquando da substituição do director por Patrick Li, sem experiência no sector, que cancelou vários programas politicamente sensíveis.

“The fact that a journalistic investigation could become a punishable offence highlights the extent of the recent decline in press freedom in Hong Kong.” added Cédric Alviani. https://t.co/4IDy2QLYks @hongkong_news @amnestyHK — RSF in English (@RSF_en) April 22, 2021

Outro marco negativo na evolução da liberdade de imprensa no território foi a condenação a 14 meses de prisão, na semana passada, de Jimmy Lai, por participar em dois protestos “não autorizados”. O fundador do Apple Daily, crítico do Governo e laureado com os Prémios de Liberdade de Imprensa dos RSF de 2020, apelou aos jornalistas a “lutarem por justiça”.