Há mais de 11 mil deslocados em Afungi à espera de ajuda humanitária

Mais de 11 mil deslocados da província moçambicana de Cabo Delgado estão acampados em Quitunda, na península de Afungi, junto ao local de construção das infra-estruturas de produção de gás natural da Total. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), as 11.104 pessoas estão alojadas precariamente na escola primária de Quitunda e a maioria chegou pelo seu próprio pé à localidade que é agora controlada pelo exército moçambicano. Outras fontes dizem, no entanto, que o número de deslocados em Quitunda pode chegar aos 20 mil.