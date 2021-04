Biden anuncia redução para metade das emissões de CO2 dos EUA até 2030

A poucas horas da cimeira virtual sobre as alterações do clima para as quais convidou 40 chefes de Estado, o Presidente dos EUA lança as bases para que os EUA retomem a liderança na diplomacia climática. E para uma revolução na economia norte-americana.

Os Estados Unidos prometeram reduzir entre 50% a 52% as suas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, tendo como referência os valores do ano de 2005. Com este novo objectivo, os EUA esperam levar outros países que são grandes emissores a aumentar os seus compromissos para o combate às alterações climáticas, numa cimeira virtual de dois dias para a qual o Presidente dos EUA, Joe Biden, convidou 40 líderes mundiais.

Com este anúncio, os Estados Unidos procuram retomar a liderança da luta mundial contra as alterações climáticas, perdida com a Administração Trump, que até abandonou o Acordo de Paris. Mas o objectivo anunciado nesta quinta-feira pela Casa Branca fica aquém dos propostos pela União Europeia, que têm 1990 como ano de referência, o que faz toda a diferença: “Na prática, com o ano de 2005 como referência, a redução será de cerca de 40%, comparando com a UE”, disse ao PÚBLICO Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero.

Mas para os Estados Unidos é uma descida significativa em relação ao compromisso fixado pelo Presidente Barack Obama, de uma redução de 25% a 28% até 2025, recorda o New York Times. O novo objectivo pretende ser um sinal forte da importância que a Administração Biden dá às alterações climáticas e um incentivo a outros países para que avancem no mesmo sentido.

Joe Kerry, o enviado de Biden para a Crise Climática, tem-se esforçado para conseguir novos consensos. Esta cimeira pode ser uma preparação para a 22.ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas, em Glasgow, na Escócia, em Novembro deste ano – que no ano passado teve de ser adiada por causa da pandemia da covid-19.

O exemplo japonês

O Japão, por exemplo aumentou o seu objectivo de redução das emissões de CO2 para 46% até 2030, tendo como comparação o nível registado em 2013, em resposta à pressão dos EUA, mas também da pressão doméstica de empresas e de organizações ambientalistas que criticavam o limite anterior de 26%, considerando ter falta de ambição.

Foi o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga quem anunciou o novo objectivo, poucas horas antes do início da cimeira virtual de chefes de Estado convocada por Joe Biden. O Governo japonês estava a ser pressionado por Washington para impor um objectivo de redução à volta de 50%, disseram à Reuters fontes conhecedoras das negociações. Suga esteve na capital norte-americana no fim-de-semana passado.

Foto Os cortes nas emissões de C02 far-se-ão sentir em todos os sectores da economia dos EUA, promete a Administração Biden REUTERS/KACPER PEMPEL

A horas do arranque da cimeira, para a qual foram convidados líderes dos principais países emissores a nível mundial e também de alguns daqueles que mais serão afectados pelas alterações climáticas, Joe Biden contava, além do Japão, com a indicação da Coreia do Sul e do Canadá de que iriam procurar melhorar as suas contribuições nacionais declaradas (NDC, na sigla inglesa). Mas nem a Índia, a África do Sul ou a Austrália tinham dado qualquer passo concreto nesse sentido.

Já o Brasil está a negociar um acordo com os norte-americanos para receber um avultado apoio financeiro, como contrapartida para parar a desflorestação na Amazónia (que está a suscitar muitas dúvidas entre as ONG, receosas de que os termos desse acordo possam reforçar o poder do Presidente Jair Bolsonaro). O acordo não deverá estar concluído por estes dias, pelo que a intervenção do Presidente brasileiro na cimeira é uma incógnita.

Este novo objectivo de redução das emissões de CO2 é também um marco importante nos planos da Administração Biden para descarbonizar a economia norte-americana até 2050. Nesse programa incluiu-se a criação de “milhões de empregos bem pagos e sindicalizados”, como diz o comunicado de imprensa da Casa Branca. Para o Partido Republicano, essa agenda doméstica é um caminho para arruinar a economia.

O corte nas emissões deve vir tanto de centrais produtoras de energia e dos automóveis como de outros sectores económicos, embora até agora a Casa Branca não tenha estabelecido limites individuais para cada indústria – essa deverá ser uma função reguladora da Agência de Protecção do Ambiente ou outras autoridades com competências ambientais. “É um objectivo para toda a economia. Vamos ter múltiplos caminhos para chegar lá”, disse um responsável da administração, citado pela Reuters, numa conferência para apresentar o plano.