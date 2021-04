Atentado que visava embaixador chinês no Paquistão faz quatro mortos

O diplomata não se encontrava no hotel na altura em que a explosão ocorreu. Taliban reivindicaram a autoria do ataque.

Pelo menos quatro pessoas morreram numa explosão de uma bomba num hotel em Quetta, no Paquistão, esta quarta-feira à noite. As autoridades acreditam que o objectivo do atentado era atingir o embaixador chinês que estava hospedado no hotel, mas não se encontrava no local na altura.

A explosão ocorreu no parque de estacionamento do Hotel Serena, com a detonação de um carro armadilhado, de acordo com a BBC. Entre os quatro mortos estão dois seguranças e há relatos de, pelo menos, 12 feridos. As imagens televisivas mostravam vários carros em chamas.

O embaixador chinês no país, Nong Rong, estava hospedado no hotel, mas não estava no local na altura do ataque. Citado pela AFP, o ministro do Interior, Sheikh Rashid Ahmad, disse que o atentado se tratou de um “acto de terrorismo”.

O ataque foi reivindicado pelos taliban, embora sem justificar a razão. “Foi um ataque suicida em que o nosso bombista suicida usou um carro cheio de explosivos no hotel”, disse um porta-voz do grupo fundamentalista à Reuters. Os taliban têm intensificado o número de ataques na região fronteiriça com o Afeganistão.

O atentado ocorreu na capital do Baluchistão, uma extensa província no sudoeste do Paquistão, que faz fronteira com o Irão e o Afeganistão, e onde operam vários grupos armados. É também palco de uma forte insurgência separatista que se tem mostrado bastante hostil aos investimentos chineses na região, que acusam de estar a explorar os seus recursos naturais.