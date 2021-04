Projecto para o quarteirão da Portugália será como uma “pequena cidade”

Vereador do Urbanismo considera que a proposta apresentada pelo promotor para este quarteirão se coaduna com as necessidades daquela zona da cidade. Quanto ao hotel e apartamentos turísticos previstos, Ricardo Veludo diz que o PDM admite que ali se contrua para uso turístico.

Perdeu o prédio de 60 metros (que depois passou a 49), ganhou um hotel e apartamentos turísticos. Depois de um longo e intenso período de debate público sobre esta proposta para a requalificação do quarteirão da Portugália, os proprietários dos terrenos conseguiram ver aprovado pelo executivo da Câmara de Lisboa um Pedido de Informação Prévia (PIP), que define o que se poderá construir naqueles terrenos com cerca de 6700 metros quadrados. Para o vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, que herdou a decisão sobre este polémico projecto do antecessor, Manuel Salgado, a solução agora apresentada é um “bom projecto”.