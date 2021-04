Take 2 do Portugal Fashion arranca esta quinta-feira, novamente a partir do sofá

Arranca esta quinta-feira, 22 de Abril, o take 2 da The Sofa Edition do Portugal Fashion (PF), a 48.ª edição do evento. Tal como no take 1, que teve lugar de 18 a 20 de Março, a proposta é precisamente não sair do sofá. Até sábado, 24 de Abril, são esperadas as apresentações de nomes como Marques’Almeida, Pé de Chumbo, Susana Bettencourt, Alves/Gonçalves e Luís Onofre. Não faltam também as apresentações da plataforma Bloom e conversas digitais do webinar Thinking Fashion.

As gravações dos desfiles da primeira edição digital do PF decorreram entre 13 e 15 de Abril na Alfândega do Porto — casa-mãe do evento de moda do Norte do país. Mónica Neto, directora do PF, conta ao PÚBLICO que estão “muito satisfeitos com o resultado final”. Todos os elementos da produção, da organização, modelos e criadores fizeram previamente teste à covid-19.

Serão a apresentadora Raquel Strada, o ilustrador e radialista Hugo Van der Ding e o radialista Renato Duarte a tomar as rédeas do evento. Raquel Strada será responsável por conduzir a emissão e as entrevistas aos criadores; e Hugo Van der Ding por mostrar os bastidores e liderar os directos nas redes sociais. Já Renato Duarte coordena as conversas digitais.

É que o take 2 do PF será quase como um programa de televisão, explica Mónica Neto. Durante as três horas de emissão diária, a partir das 17h30, até sábado, não haverá interrupções. O evento arranca, esta quinta-feira, com o desfile colectivo de estudantes de escolas de Moda. São cinco as representadas: Escola de Moda do Porto, Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD), Modatex Lisboa, Cenatex Guimarães e Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.

Esperam-se também, para o mesmo dia, as apresentações de Nuno Miguel Ramos, através do novo projecto Welcome to Porto, de Carolina Sobral, da plataforma Bloom para jovens criadores; Concreto e Sophia Kah. O primeiro dia do PF encerra com a criadora Susana Bettencourt. A directora do PF destaca o desfile de Sophia Kah, filmado numa paisagem idílica do Douro e que “vai mostrar muita portugalidade, moderna e tradicional”.

Os restantes conteúdos foram filmados na Alfândega do Porto. Mónica Neto revela que o digital permitiu revelar, ao público, espaços até então vedados aos desfiles, como a biblioteca ou alguns corredores. “Do ponto de vista cénico, está muito interessante”, salienta. O digital também permite mostrar um “lado profissional que normalmente fica reservado”. Com o objectivo de “democratizar” cada vez mais a moda de autor, foram preparados conteúdos exclusivos, que mostram não só os bastidores dos desfiles, mas também os ateliers dos criadores.

Na sexta-feira, é o desfile colectivo Bloom Upload a dar o pontapé de saída, às 17h30, com as propostas de Ahcor, Huarte, Kensla e Rita lbs. É de salientar que a Bloom Upload é a plataforma experimental do PF, destinada a jovens designers na fase inicial dos seus percursos. Seguem-se Unflower Brand, Davii (através do Welcome to Porto), Pé de Chumbo, Hugo Costa e, para encerrar, Diogo Miranda.

Mónica Neto relembra que, durante esta edição do PF — no sábado, 24 de Abril, às 18h30 — serão também apresentados os uniformes e equipamentos desportivos da selecção nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para o último dia ficam reservadas as apresentações dos vencedores do concurso Bloom, Maria Carlos Baptista e Marcelo Almiscarado. Também Rita Sá, Luís Onofre e Alves/Gonçalves apresentarão as suas propostas. A não perder será o desfile da Marques’Almeida, filmado na nova ponte suspensa de Arouca.

Foto DR

Durante os três dias, o PF será também palco de seis conversas, conduzidas por Renato Duarte, que reúnem especialistas de moda de todo o mundo. Novos talentos da moda, o desafio de criação de marcas e moda sustentável serão alguns dos temas. O programa completo do take 2 da The Sofa Edition do Portugal Fashion pode ser consultado aqui.

A organização optou por dividir a 48.ª edição do PF em dois momentos, dada a impossibilidade de terem sido feitas mais cedo as filmagens na Alfândega do Porto, por indicação da Direcção-Geral de Saúde. No take 1, entre 18 e 20 de Março, foram exibidos conteúdos gravados previamente pelos designers. Maria Gambina, Alexandra Moura, Miguel Vieira, Estelita Mendonça, Katty Xiomara e Inês Torcato​ foram alguns dos criadores a participar no take 1.