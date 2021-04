Mango estreia-se na roupa interior e de praia para mulheres com apenas uma mama

Poderá parecer um problema menor, mas para quem teve de enfrentar uma mastectomia, ou seja, a remoção integral de uma mama, sem ter posteriormente optado (ou podido optar) pela reconstrução, a escolha da roupa interior ou de praia pode ser um problema. Para fazer face a esta necessidade, têm existido várias iniciativas no sentido de construir linhas de lingerie e de fatos de banho que se coadunem a esta realidade, mas poucas têm sido as grandes marcas de retalho a assumirem essa missão.

A espanhola Mango surge agora a percorrer o caminho da inclusão, ao lançar a nível global uma colecção de roupa interior e de banho para mulheres com apenas um peito. A iniciativa decorre após o desafio da associação espanhola teta & teta para criar uma versão do soutien Lola com apenas uma copa.

Com esta colecção, a marca, refere-se em comunicado, tem como objectivo responder às necessidades das mulheres que tiveram de se submeter a uma mastectomia e que decidiram não usar uma prótese ou fazer uma reconstrução mamária.

“A nossa comunidade e os nossos clientes são a nossa prioridade. Procuramos ouvi-los, oferecer soluções e adaptar-nos às suas necessidades”, explicou a directora de Design da Mango, Justi Ruano, citada no mesmo texto, em que se explica que uma das ideias-chave do projecto passava por garantir a criação de um produto acessível.

O soutien Lola, criado pela teta & teta em 2019, conta com um formato unicopa e o objectivo da marca foi dar mais um passo, completando a oferta com formas alternativas para casos com prótese, aumentando a variedade de produto, incluindo roupa de banho.

A colecção é composta por três soutiens, dois fatos de banho e um biquíni. “O desenho versátil de todas as peças permite que cada uma se adapte tanto a mulheres com apenas um peito como a mulheres com prótese”, acrescenta o comunicado.

Os modelos, confeccionados em Espanha, estarão disponíveis para todo o mundo através do site oficial e serão apresentados em tamanhos que vão do S ao XXXL.

O valor do lucro das vendas desta colecção reverterá integralmente para a associação que, sem fins lucrativos, “reivindica a liberdade feminina através da criatividade e do activismo”. Esta criou, em 2017, uma campanha de defesa do aleitamento materno na via pública; no ano seguinte uma campanha de apoio a mulheres presas e, em 2019, o soutien Lola.