Jovens sentem pressão das redes sociais e essa não lhes permite gostarem de si próprios

A Dove foi pioneira na preocupação com o bem-estar das mulheres no que à sua imagem diz respeito. Foi em 2004 que a gigante internacional dos produtos de higiene pessoal apostou em mensagens positivas sobre a diversidade na beleza feminina. Esta semana, ao longo de dois dias, a marca promoveu vários encontros via Internet para o lançamento de uma nova campanha apelidada de Reverse Selfie, em português “Selfie Invertida”, em que procura chamar a atenção para o facto de as redes sociais contribuírem para a pressão sentida pelas adolescentes e jovens em relação à sua imagem e como isso pode ser prejudicial para a sua saúde física e mental.