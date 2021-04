“Um pouco de brilho”: especialistas em moda fazem uma antevisão do tapete vermelho dos Óscares

Olhando para uma colecção de vestidos de noite coloridos, a designer Cristina Ehrlich tira um vestido preto brilhante e descreve-o como um visual clássico para a passadeira vermelha.

“O design do vestido é muito clássico e simples”, descreve Ehrlich. “Este é o tipo de vestido perfeito para uma noite como a dos Óscares.” A designer, que já vestiu nomes como Laura Dern, Tina Fey e Julia Louis-Dreyfus, espera ver muito brilho e glamour no próximo domingo, quando as celebridades se reunirem, desta vez, presencialmente, em Los Angeles, para a noite da entrega dos prémios de cinema.

Os produtores da maior noite de Hollywood dizem que planeiam um encontro íntimo para os apresentadores e convidados. E pediram aos participantes que se vestissem bem, renunciando às roupas confortáveis que alguns usaram enquanto participaram a partir de casa, noutras cerimónias durante o confinamento.

“A cerimónia dos Óscares é apresentada como uma das noites mais brilhantes e importantes no que ao glamour diz respeito”, continua Ehrlich, que vai vestir pelo menos uma celebridade para a festa. “E acho que é seguro dizer que, depois do ano que todos nós suportamos, é necessário um pouco de glamour e um pouco de brilho.” Entre a selecção de vestidos de Ehrlich estão uns mais clássicos com bordados intrincados, outros cintilantes com lantejoulas e um fato à medida.

Sem passadeira vermelha para percorrer até agora nesta temporada de prémios, muitas celebridades optaram não só pela roupa confortável, mas por se mascararem e posarem, muitas vezes nos seus jardins, para as sessões de fotografia antes do evento.

Nos Globos de Ouro, em Fevereiro, o público viu os candidatos aos prémios sentados em frente aos ecrãs, uns vestidos formalmente, e outros com pijamas e fatos de treino; já nos BAFTA, este mês, o Royal Albert Hall, em Londres, recebeu apenas alguns dos candidatos, que pisaram uma passadeira vermelha vestidos a preceito.

“À medida que os Óscares se aproximam, o ambiente parece favorecer uma abordagem mais clássica e despojada de se vestir para a maior noite do ano no cinema”, escreveu Alice Newbold, editora sénior da Vogue britânica. “A cerimónia [dos BAFTA] num Royal Albert Hall vazio deu-nos tempo para pensar e sublinhar o talento, ao mesmo tempo que nos lembrava das alegrias do cinema.”