Villa Atlântico: um brunch de olhos no mar

O hotel InterContinental Cascais-Estoril volta a ter brunch aos fins-de-semana, agora na esplanada do Villa Atlântico. No menu, há ovos Benedict, scones e waffles preparados no momento. Mas o maior trunfo, em fase de desconfinamento, é a vista sobre o mar.

Está o tempo instável típico de Abril: ora cai uma chuva miudinha, ora abre-se um sol esplendoroso, ora volta o céu a cobrir-se de cinzentos. Uma dança meteorológica que anima o cenário de horizonte largo sobre o oceano, enquanto à mesa chega uma selecção de pães e pastelaria, pratos de queijos e charcutaria e uma variedade de frutas.

O hotel InterContinental Cascais-Estoril volta a ter brunch aos fins-de-semana, entre as 11h e as 13h, agora na esplanada do Villa Atlântico, antigo restaurante Atlântico, transformado em espaço para eventos desde Outubro do ano passado, face às restrições impostas pela pandemia, e após a saída do chef Miguel Laffan no final de Junho.

As portadas de vidro que encerram a esplanada (estão abertas aquelas mais afastadas das mesas, para permitir a circulação do ar) dão largas panorâmicas sobre o oceano, a zona da piscina do hotel e a linha de costa do Estoril sem que a chuva ou o frio desalentem a refeição. Em dias de sol quente, todas as vidraças abrem, assim como o tecto.

São as vistas desafogadas que fazem deste um cenário especialmente apetecível para o desconfinamento. No menu, opções clássicas de execução irrepreensível, entregues a pedido e confeccionadas no momento: desde uma selecção de ovos (estrelados, mexidos, cozidos, escalfados, omeletes, Benedict ou Florentine) às fatias de bacon, salsicha de porco ou peru, rosti de batata, tomate assado ou cogumelos salteados.

Nos doces, destaque para os scones, waffles, crepes ou panquecas, além de granola, cereais e iogurtes. A oferta é complementada com diferentes variedades de cafetaria, chás, tisanas e sumos naturais. Mas haverá “mais novidades” no menu, revelam à Fugas, sem, contudo, ainda adiantar pormenores.

O menu de brunch custa 29€ por pessoa e não inclui bebidas alcoólicas nem refrigerantes. O estacionamento é gratuito.