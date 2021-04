Do consultório para a bicicleta: o psicólogo que se tornou viajante

Para fechar esta temporada do Ready. Gap. Go!, um episódio diferente.

Gravado ao vivo no Gap Year Summit, o grande evento da Associação Gap Year Portugal transmitido em directo este fim-de-semana, terminámos com chave de ouro, com uma bem-disposta conversa com um viajante português de renome.

António Pedro Moreira é Pedro on the Road. Viajante há mais de uma década, é também escritor, apresentador e podcaster - muitos talvez o conheçam do Youtube, onde é anfitrião do “Metamorfose Ambulante”, um programa de histórias de viagem.

Formado em Psicologia, começou por fazer um estágio de seis meses na Noruega, passando depois a exercer em Inglaterra, durante dois anos. A vida corria-lhe bem, tinha um emprego estável e um bom salário, numa profissão onde, como nos diz, “o emprego não abunda”. Até que uma viagem de duas semanas à índia veio agitar as certezas do Pedro - percebeu que queria trilhar o seu próprio caminho e resolveu despedir-se.

Seguiu-se uma reviravolta de 180º graus na vida deste jovem psicólogo, que, nos anos seguintes a esta “epifania”, fez três grandes viagens. A primeira levou-o até Singapura, numa viagem de 50 mil quilómetros sempre por terra, dos quais 20 mil foram feitos à boleia. De seguida veio a viagem de bicicleta até à África do Sul, onde durante 15 meses pedalou por 21 países. A mais recente levou-o do Panamá ao México, numa epopeia de 10 mil quilómetros à boleia.

Destas aventuras resultaram três livros: “Daqui Ali - De Portugal a Singapura por Terra”, “Daqui Ali - De Portugal à África do Sul de Bicicleta” e “Vago - Do Panamá ao México à Boleia”.

Qualquer dúvida para o Pedro, podem enviar para o seu Instagram @pedroontheroad.

