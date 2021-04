TAP sofre prejuízo histórico de 1230 milhões de euros

Último trimestre do ano passado foi o pior de todos, com perdas de 529,6 milhões de euros. Transportadora aérea fechou 2020 com 8106 trabalhadores, menos 900 do que no ano anterior.

A TAP sofreu um prejuízo histórico de 1230,3 milhões de euros no ano passado, enquadrado pelos impactos que a pandemia de covid-19 provocou nas contas da transportadora aérea (bem como no sector da aviação em geral). Este é um valor acima do que tinha sido previsto numa primeira fase, devido a um agravamento das contas do último trimestre.

De acordo com as contas da TAP, SA (os resultados do grupo ainda não são conhecidos, mas implicarão perdas mais profundas), a operação no quarto trimestre de 2020 conduziu a um prejuízo de 529,6 milhões de euros, tornando os últimos três meses do ano no pior período na história da empresa (acima dos 395 milhões de perdas do primeiro trimestre, dos 187 milhões do segundo trimestre, e dos 118,7 milhões no terceiro trimestre). Em 2019, a TAP SA tinha tido um prejuízo de 95,6 milhões, valor que subiu para 105,6 milhões ao nível do grupo.

Apesar do travão nas despesas e de apoios como o layoff, que permitiu passar para o Estado alguns dos encargos com salários, as receitas operacionais, como as passagens, caíram mais do que os custos ao longo do ano passado. Assim, os rendimentos operacionais foram de 1060,2 milhões de euros (-67,9% face a 2019), enquanto os gastos operacionais foram de 2024,9 milhões (-37,7%). Olhando para os custos com pessoal, estes atingiram os 419,7 milhões (-38,2%), tendo a companhia aérea reduzido em 900 o número de trabalhadores. Assim, chegou ao final de 2020 com 8106 funcionários, contra os 9006 que empregava no final de 2019.

Segundo as informações da TAP, que está a reduzir o quadro de pessoal no âmbito do plano de reestruturação entregue em Bruxelas, a ideia é chegar aos 6600 trabalhadores na transportadora aérea, e aos 8100 postos de trabalho no total do grupo. Para tal, tem vindo a apresentar uma série de medidas de adesão voluntária, e ainda não foi descartada a hipótese de um despedimento colectivo.

A empresa, onde o Estado já detém 72,5% do capital, tem conseguido sobreviver graças ao empréstimo de 1200 milhões concedido pelo Estado, mas as ajudas terão de ser reforçadas nos próximos anos. Graças a esse apoio, a TAP diz que chegou ao final de 2020 “com uma forte posição de liquidez de 518,8 milhões de euros”, que tem mantido a empresa a funcionar até aqui.

De acordo com a TAP, a perda de 70,9% em receitas de passagens (para 848,4 milhões de euros) fica em linha com a queda global do sector de cerca de 69% (dados da associação mundial IATA). A nível europeu, as perdas foram transversais, desde as low cost (com a Easyjet a perder 1200 milhões, o primeiro prejuízo em 25 anos) às chamadas companhias de bandeira (o grupo Air France-KLM sofreu um prejuízo de sete mil milhões de euros).