Weigl abandona estágio para assistir ao nascimento do filho

Médio alemão fica de fora do Portimonense-Benfica desta quinta-feira.

Julian Weigl não vai subir ao relvado do Estádio Municipal de Portimão para o Portimonense-Benfica desta quinta-feira a contar para a 28.ª jornada da I Liga. O médio alemão abandonou o estágio dos “encarnados” ao final da manhã para poder estar estar presente no nascimento do seu primeiro filho.

Segundo explicou ao PÚBLICO fonte oficial do Benfica, Weigl só esperava que o seu filho nascesse no sábado, mas este acabou por ser antecipado.

O internacional alemão falou com o treinador Jorge Jesus e com Rui Costa e recebeu autorização para regressar a Lisboa.

A mesma fonte do Benfica negou que Weigl tenha saído em conflito com Jorge Jesus, uma notícia que tinha sido avançada pelo jornal Correio da Manhã.