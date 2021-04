País Basco critica decisão da UEFA de afastar Bilbau do Euro 2020

A UEFA comunicou que o estádio San Mamés, em Bilbau, Espanha, não vai receber jogos do Euro 2020 de futebol, revelaram as instuições bascas num comunicado conjunto em que criticam a decisão.

“O Euro 2020 não será jogado em Bilbau, mas não vamos permitir que brinquem com Bilbau, nem com as instituições bascas, nem que ponham em dúvida a comprovada e longa experiência das autoridades para a organização de eventos internacionais”, refere num comunicado conjunto a autarquia de Bilbau e o governo do País Basco, falando de uma decisão “unilateral” da UEFA.

O documento acrescenta que vão procurar fazer cumprir o contrato assinado com o organismo que tutela o futebol europeu, procurando uma compensação financeira devido a uma decisão “sem uma explicação convincente”.

A UEFA anunciou que as decisões sobre as cidades-sede que vão receber os jogos do Euro 2020 vão ser anunciadas na sexta-feira, explicando que foram analisadas alternativas a Dublin, Munique e Bilbau.

Em comunicado, a UEFA explicou que o seu comité executivo analisou “várias opções de jogos agendados para os estádios de Bilbau, Dublin e Munique, onde actualmente não há presença confirmada de espectadores”.

O Euro 2020 deveria decorrer em Munique, Roma, Londres, Baku, São Petersburgo, Dublin, Amesterdão, Budapeste, Glasgow, Copenhaga, Bucareste e Bilbau.

Dublin (Irlanda) Munique (Alemanha) e Bilbau (Espanha) ainda não confirmaram a presença de espectadores, ao contrário das outras nove cidades, que anunciaram a presença de público, mas com diferentes percentagens da lotação dos recintos.

O Euro 2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de Junho e 11 de Julho.

Portugal, que defende o título conquistado em 2016, estreia-se no grupo F frente à Hungria, em Budapeste, a 15 de Junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, actual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, a 23 de Junho, de novo em Budapeste.