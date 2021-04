Benfica segura pódio com goleada

Dizer que o Benfica ainda pode chegar ao primeiro lugar, nas palavras de Jorge Jesus, era estar “a vender banha da cobra”. Como estão as contas do campeonato, o melhor que os “encarnados” podem fazer é ir ganhando. E foi o que fizeram nesta quinta-feira, no Algarve, numa tarde relativamente tranquila que teve um pequeno susto pelo meio. Depois do inesperado desaire na Luz com o Gil Vicente, o Benfica ganhou de goleada (1-5) ao Portimonense em jogo da 28.ª jornada e, de caminho, voltou a ocupar o terceiro lugar, que foi do Sp. Braga por um dia.

Sem Weigl, que abandonara o estágio para ir assistir ao nascimento da sua filha, o Benfica entrou em campo sem o outro alemão Waldschmidt e com dois regressos ao “onze”, Pizzi e Gabriel.

Francamente desinspirados durante a primeira hora, os “encarnados” andaram sempre longe da baliza de Samuel. Quanto ao Portimonense, que chegava a este jogo numa boa fase, parecia bem tranquilo e crente nas suas possibilidades. Tinham razão para isso. Beto, o homem em quem Paulo Sérgio confia para marcar, é uma rara combinação de força, velocidade, altura e finalização, e viria a mostrar tudo isso ao longo do jogo.

Foram os algarvios a colocarem-se na frente já perto do final da primeira parte. Aylton Boa-Morte conseguiu ganhar a Vertonghen e Gabriel, viu bem a desmarcação de Beto na área e o ponta-de-lança mais desejado do futebol português foi certeiro na finalização – marcou o 11.º golo do campeonato, mostrando bem o porquê de aparecer na lista dos maiores clubes em Portugal.

Sem deslumbrar, a equipa de Jorge Jesus conseguiu nivelar o resultado ainda antes do intervalo. Nos últimos segundos do tempo de compensação, foi Pizzi a fazer o 1-1, após boa combinação com Grimaldo. E era a motivação que o Benfica precisava para enfrentar a segunda metade do jogo.

Positivo/Negativo Positivo Seferovic O mal-amado da Luz marcou mais dois golos e recuperou o lugar de melhor marcador do campeonato. Enquanto estiver assim, ninguém lhe tira o lugar. Nem Darwin, que entrou bem na segunda parte e também foi importante.

Positivo Beto É certo que esteve do lado errado de uma goleada, mas o ponta-de-lança do Portimonense marcou um golo e deu sempre muito trabalho aos centrais do Benfica. Negativo Defesa do Portimonense Demasiados erros que conduziram à goleada. Ainda se aguentaram bem na primeira parte, também porque o Benfica quase não criou perigo. Depois, foi o desastre total.

Negativo Gabriel A sua presença no “onze” em vez de Weigl não resultou. Saiu ao intervalo e o Benfica melhorou imenso.

Jesus lançou mais um corpo para o ataque, Darwin, e o jovem uruguaio rapidamente fez a diferença. Depois de ter falhado um golo fácil aos 46’. Darwin fez o 1-2 aos 50’, numa bola picada de Taraabt que o uruguaio foi buscar mais à frente, pleno de força e velocidade perante a dupla de centrais do Portimonense, embora tivesse tocado com uma das suas mãos no rosto de um dos opositores sem que isso tivesse sido sancionado.

O Portimonense teve algumas aproximações perigosas, sempre com o excelente Beto na jogada, mas equipa de Paulo Sérgio foi demasiado permeável na defesa para poder lutar por alguma coisa no jogo. E, com a reviravolta concretizada, coube a Haris Seferovic dar outra robustez ao triunfo benfiquista, com golos aos 64’ e aos 73’, o primeiro com assistência de Diogo Gonçalves, o segundo a passe de Grimaldo. Com estes dois golos, o suíço passou a ter 18 na Liga e ultrapassou o sportinguista Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores.

Ainda houve tempo para os “encarnados” fazerem mais um, já em tempo de compensação, numa jogada de Éverton que Lucas Possignolo encaminhou para a própria baliza. Assim se fechou o regresso do Benfica às vitórias e num campo onde não tinha ganho nas duas últimas épocas (empate com Bruno Lage e derrota com Rui Vitória, que saiu do Benfica após esse jogo).

Voltou a retoma e voltaram as goleadas. É o melhor que os “encarnados” podem fazer nas seis jornadas que restam. E pode ser que o primeiro lugar deixe de ser “banha da cobra”.