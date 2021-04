Quinta, na TV: ordem para mergulhar no Dia da Terra e para conhecer Mulheres na Resistência e actores em kilts

CINEMA

Erin Brockovich

Hollywood, 21h30

Sem dinheiro e com três filhos, Erin (Julia Roberts, Óscar de melhor actriz) arranja trabalho no escritório de um advogado (Albert Finney). Ao investigar uns ficheiros, descobre todo um caso de águas contaminadas que estão a provocar graves danos na comunidade. E não vai desistir enquanto não o provar.

Family Romance, LLC

TVCine Edition, 22h

Numa empresa que oferece serviços de actores para substituírem os clientes em situações de necessidade, um funcionário é incumbido de ocupar o lugar do pai desaparecido uma menina de 12 anos. Werner Herzog realiza este drama ficcional, de inspiração documental, sobre solidão, isolamento e artificialidade.

Quase Famosos

AXN Movies, 23h10

Cameron Crowe recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história (oscarizada pelo argumento original) de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand formam o elenco.

West Wide Story - Amor sem Barreiras

RTP1, 00h41

A tragédia de Romeu e Julieta é transposta para um confronto de gangues juvenis, neste filme musicado por Leonard Bernstein e realizado por Jerome Robbins e Robert Wise. Conquistou dez Óscares e é um dos títulos mais emblemáticos dos anos 1960. Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno e Russ Tamblyn ocupam os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Heróis dos Oceanos

National Geographic, 18h20

Neste Dia da Terra, o canal estreia globalmente um documentário que promete relatar “a incrível história do trabalho que está a ser feito no planeta para proteger o frágil ecossistema dos nossos oceanos”. A contá-la está uma equipa liderada pela norte-americana Sylvia Earle, a veterana oceanógrafa, bióloga marinha, activista e exploradora residente da National Geographic que a revista Time elegeu, em 1998, como primeira titular da distinção Hero for the Planet.

Os Segredos das Baleias

Disney+, streaming

Com o oscarizado James Cameron na produção executiva, a actriz Sigourney Weaver como narradora e a colaboração do fotógrafo Brian Skerry, esta série documental em quatro capítulos, também timbrada pela National Geographic, mergulha nos habitats de cinco espécies de baleias, captando imagens raras que revelam de perto os seus hábitos, rituais e sistemas sociais. Foi filmada ao longo de três anos, em 24 pontos do planeta.

Life in Colour with David Attenborough

Netflix, streaming

Depois de, na semana passada, ter estreado o documentário The Year the Earth Changed na Apple TV+, o lendário David Attenborough, de 94 anos, encabeça agora uma série Netflix sobre a forma como a cor é usada pelos animais para sobreviverem na natureza.

Mulheres na Resistência

RTP2, 20h38

A aproximação do 47.º aniversário da Revolução dos Cravos motiva a estreia desta mini-série realizada por Edgar Feldman e Paulo Guerra. Aborda a história do movimento de resistência à ditadura a partir dos retratos de quatro mulheres que a personificaram (uma por episódio): Stella Piteira Santos, Aida Magro, Maria Eugénia Varela Gomes e Glória Marreiros.

Mulheres na Resistência: Stella Piteira Santos RTP Mulheres na Resistência: Aida Magro RTP Mulheres na Resistência: Maria Eugénia Varela Gomes RTP Mulheres na Resistência: Glória Marreiros RTP Fotogaleria RTP

SÉRIE

Narcos: Mexico

AMC, 22h10

Último episódio da segunda temporada do spin-off de Narcos, passado no México e centrado num cartel que ganha força na Guadalajara dos anos 1980, sob o comando de Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna, que sairá de cena na próxima leva de episódios).

VIAGENS

Men in Kilts

TVCine+, streaming

De autocaravana ou sidecar, com whiskey para brindar e vestindo o ocasional kilt, dois actores viajam Escócia afora, num périplo com ecos de Outlander. Os anfitriões são Sam Heughan e Graham McTavish, ambos escoceses e pertencentes ao elenco da série. Gravada quase toda em pré-pandemia, Men In Kilts é uma versão televisiva da road trip que já tinham registado no best-seller Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other.

INFANTIL

Deer Squad

Nick Jr., 14h30

A brigada de veados-heróis abre uma maratona de cinco horas de celebração do Dia da Terra, em que também entram episódios temáticos de Patrulha Pata, Blaze e as Monster Machines e Rusty Rivets.