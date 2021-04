A “missão impossível” de levar Cassavetes a palco

Martim Pedroso sabia que a proposta não era parca em ambição. Há uns anos, recorda ao PÚBLICO, a actriz Dalila Carmo abordou-o com a ideia de levarem a palco uma adaptação do filme Noite de Estreia (1977), de John Cassavetes. Seria como devolver ao teatro um filme que gravitava em torno de uma actriz chamada Myrtle Gordon, prestes a estrear uma nova produção na Broadway. Depois de testemunhar a morte por atropelamento de uma fã, Myrtle seria perseguida por esse fantasma e acabaria por entrar em conflito com a sua personagem em The Second Woman e com a dramaturga do espectáculo.