Um maná para o património e um novo modelo de apoio às artes na cartola do Conselho de Ministros

O Estatuto do Trabalhador da Cultura polarizou nos últimos meses as atenções de um sector que a pandemia deixou ainda mais débil. Mas há outros diplomas estruturantes na agenda que o Governo leva esta quinta-feira para Mafra – e 150 milhões de euros que podem tapar vários dos buracos com que o gabinete de Graça Fonseca se vem confrontando.