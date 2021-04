João Pinharanda deixa comissariado do programa de intercâmbio cultural luso-francês Temporada Cruzada

Motivos “profissionais e pessoais” ditaram o pedido do historiador e curador João Pinharanda para deixar de ser coordenador da programação cultural no quadro da Temporada Cruzada Portugal-França 2021/22, explicou o próprio à Lusa esta quinta-feira.

A decisão de Pinharanda, que também é conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em França e director em Paris do Instituto Camões, foi publicada esta quinta-feira em Diário da República, oficializando assim a sua saída da Temporada Cruzada Portugal-França 2021/22, que visa promover o intercâmbio cultural entre os dois países.

Sucede-lhe Manuela Júdice, secretária-geral da Casa da América Latina, como já tinha sido anunciado há um mês, no final do Conselho de Ministros de 25 de Março, que fixou a estratégia e os meios para organizar a participação portuguesa na Temporada, que decorrerá em 2022.

Profissionalmente, a missão de seis anos de João Pinharanda na embaixada portuguesa em Paris vai chegar ao fim no próximo mês de Junho. Devido aos atrasos na concretização da Temporada Cruzada Portugal-França, originados pela crise sanitária, a sua permanência na capital francesa não se poderia alargar para lá de Fevereiro de 2022, o que o impediria de acompanhar o projecto.

“Se a temporada não tivesse sido adiada, as missões podem ser prolongadas seis meses, havendo uma justificação, para além do prazo legal. [...] Assim era impossível e teria de ser um ano e meio de prolongamento”, explicou.

Deste modo, com a temporada a realizar-se inteiramente em 2022, caberá a Manuela Júdice, secretária-geral da Casa da América Latina, prosseguir os trabalhos como coordenadora deste projecto intercultural entre os dois países, que é presidido pelo encenador e director teatral Emmanuel Demarcy-Mota e tem como comissária para a parte francesa a produtora Victoire Bidegain Di Rosa.

“Quem me sucede é uma pessoa de quem eu gosto muito e que tem uma energia muito boa e firme, que vencerá melhor as dificuldades que tem pela frente”, disse Pinharanda acerca de Manuela Júdice, que em 2018 comissariou a participação de Portugal como país convidado na Feira do Livro de Guadalajara, no México.

No seu regresso a Portugal, João Pinharanda vai voltar a fazer parte dos quadros da Fundação EDP, prevendo ainda participar de forma cooperativa com as iniciativas em Portugal da Temporada Cruzada. Deste modo, a saída do projecto sem a sua concretização, não se apresenta como algo frustrante para o curador.

“Não tenho frustrações. Eu sou alguém que gosta muito de fazer planos e projectos, mas depois não tenho alma de produtor”, explicou. “Do ponto de vista da conceptualização fiz tudo o que era preciso fazer e estou muito satisfeito com isso, mas não quer dizer que esteja já tudo feito; estamos a entrar na fase da produção”.

No dia 25 de Abril termina a segunda fase de candidaturas dos projectos portugueses e franceses que queiram fazer parte deste evento, e a próxima reunião de coordenação entre a equipa portuguesa e a equipa francesa acontece já no mês de Maio.

A Temporada Cruzada vai contar com várias iniciativas de âmbito cultural nos dois países​, mas centrar-se-á também em temáticas como a educação, o ambiente ou a gastronomia para promover as duas culturas e aproximar Portugal e França.

O objectivo é “aprofundar a ligação entre Portugal e França em diversos domínios, apostando numa forte difusão da imagem moderna e criativa de Portugal e, ao mesmo tempo, ampliar a presença de Portugal em França e vice-versa”, lê-se na resolução aprovada pelo Governo.

No final do Conselho de Ministros de 25 de Março, foi anunciado que a Temporada Cruzada contará com uma programação multidisciplinar, a decorrer entre Fevereiro e Outubro de 2022, com um orçamento previsto de um milhão de euros.

Na área da Cultura, o Governo anunciou em 2019 que a programação da Temporada Cruzada terá como tema central a igualdade de género, com o objectivo “de conferir maior visibilidade e prestar o devido reconhecimento às mulheres na história das artes, nas suas diversas manifestações artísticas e culturais”.

De acordo com o Ministério da Cultura, as entidades que farão a gestão administrativa e do projecto são o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) e o Instituto Camões, “contando com uma rede de pontos focais e o envolvimento de demais áreas governativas”.