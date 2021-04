Jéssica Areias lança Matura: “A cultura angolana precisa de ser preservada”

Nascida em Luanda e radicada no Brasil desde 2009, a cantora e compositora Jéssica Areias lança esta sexta-feira um novo álbum, Matura , que será apresentado com um espectáculo no dia 2 de Maio.

Angolana radicada no Brasil, Jéssica Areias lança esta sexta-feira o seu segundo álbum, Matura, uma semana depois de ter divulgado o single e videoclipe Pranto do vento. No dia 2 de Maio, no seu canal no YouTube, será feita a apresentação ao vivo, pré-gravada e transmitida em streaming.