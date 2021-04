Estilhaçar o punk em mil pedaços na pista de dança

É daquelas pérolas que, por vezes, encontramos nesse arquivo infinito chamado internet. Num curto vídeo de cerca de dois minutos, Debbie Harry explica na tv local americana como dançar o pogo. O pogo, a dança que se tornou indissociável da iconografia punk, envolvia uma sucessão de saltos rápidos e imprevisíveis, como se tivéssemos molas presas aos sapatos, e Debbie Harry dá aos telespectadores americanos uma lição sobre como o dançar correctamente. Fala como arqueóloga a dar conta de um artefacto de tempos há muito idos. O punk já era outra coisa, já não podia ser o que fora, procurava novas formas de continuar a ser aquilo que prometera: um corte geracional profundo, a erupção de algo novo, mais real, mais democrático, verdadeiramente vivo — nas estrias do vinil, nas salas de concertos, nas ruas, nos quartos decorados com posters. Shake All Foundations, compilação em triplo CD, capta o momento em que, em Inglaterra, o punk se começou a transformar noutra(s) coisa(s).