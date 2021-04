O Estatuto do Trabalhador da Cultura que agora se aprova é uma vitória agridoce

Com a recente promessa de que 243 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência serão afinal investidos na Cultura e um Conselho de Ministros inteiramente dedicado ao sector que tutela, Graça Fonseca teria boas razões para achar que esta quinta-feira marcaria o apogeu do seu mandato. Se tudo correr como previsto, a ministra verá aprovados diplomas que respondem a alguns dos mais importantes problemas do sector: a revisão do modelo de apoio às artes, a criação de uma efectiva rede de teatros e cineteatros, um plano sistemático de reabilitação do património.