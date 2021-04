Duas mortes na Estremadura (em Espanha) qualifica como “falhas vacinais”

Está a investigar-se se as duas pessoas ficaram contagiadas no período estabelecido depois da segunda dose para se conseguir a imunidade máxima.

Duas pessoas na Estremadura (em Espanha) com mais de 80 anos ficaram contagiadas e morreram de covid-19 já depois de terem sido vacinas com duas doses da vacina, confirmou ao jornal El Mundo a Secretaria da Saúde da Junta da Estremadura. O Serviço de Saúde da Estremadura qualificou estas duas mortes como “falhas vacinais” depois de terem recebido doses da vacina da Pfizer ou da Moderna (não se especificou qual) antes de terem contraído o coronavírus.

Estas mortes aconteceram em Abril e são as primeiras mortes de pessoas que receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 nesta comunidade espanhola, de acordo com o El Mundo. Agora, está a investigar-se se as duas pessoas ficaram contagiadas no período estabelecido depois da segunda dose para se conseguir a imunidade máxima.

“Isto passa-se com todas das vacinas”, assinalou José María Vergeles, conselheiro de Saúde da Estremadura, citado pelo El Mundo. “Claro que há falhas vacinais, e é por isso que dizemos que [a vacina] apresenta uma eficácia, muito alta, de 96%, mas em 4% essas coisas ocorrem infelizmente, mas não se trata de um efeito adverso da vacina”. Também adiantou que não consta que qualquer um dos indivíduos tenha desenvolvido efeitos adversos que possam ter levado à morte. “Foi a covid pura e dura”.

De acordo com os serviços de saúde da Estremadura, desde 1 de Abril morreram sete pessoas com mais de 80 anos nesta comunidade autónoma espanhola.