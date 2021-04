Confinamento em 2021: o mesmo sofrimento, mas menos obsessão

Lembra-se de quantas vezes lavava as mãos (ou mesmo as compras) no confinamento de 2020 e quantas vezes o fez no deste ano? Se os dados recolhidos pelos investigadores da Universidade do Minho estiverem correctos, a resposta de uma grande parte das pessoas indicará que ao longo da pandemia passou a lavar as mãos com menos frequência. Além da redução dos sintomas obsessivos e compulsivos, o trabalho da Universidade do Minho conclui ainda que os factores associados a um maior sofrimento em termos de stress, ansiedade e depressão foram muito semelhantes nos dois períodos de confinamento. E aumentaram os vícios e maus hábitos de consumo (tabaco, álcool e comida menos saudável) e que contextos como o desemprego e adolescentes em casa podem ser factores de risco para a saúde mental.