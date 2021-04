As angústias de um casal em confinamento

Numa casa de campo, numa ilha isolada, por natureza, do resto do mundo, um casal vive um confinamento duplo desencadeado pela crise sanitária de covid-19. Fechados entre quatro paredes, tendo a pandemia como pano de fundo, decidem escrever uma peça de teatro a quatro mãos, mas logo se apercebem da dificuldade em fazer frente a uma folha em branco e redigir a primeira linha.

À medida que se batem com as tensões do processo criativo, têm de se confrontar simultaneamente com os desentendimentos da vida doméstica e conjugal, cujas fragilidades são expostas pelo tempo e amplificadas pelo isolamento. Paralelamente, o radialista Fernando Alves, da TSF, apresenta-se em palco, ao jeito das suas emblemáticas crónicas no programa “Outros Sinais”, para dar conta do andar do quotidiano e da pandemia e das consequências que vão surgindo na sociedade.

A realidade não é assim tão distante da ficção em Eu nunca vi um helicóptero explodir, a mais recente encenação de Luísa Pinto, directora artística da Narrativensaio, a partir de um texto de Joel Neto e Catarina Ferreira de Almeida. O espectáculo teve estreia nacional com récita única a 27 de Março, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, nos Açores, ilha onde os dois autores residem e onde a peça foi idealizada e escrita. Agora, sobe ao palco no continente, mais precisamente na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão na quinta-feira e sexta-feira, às 20h15, e sábado, às 11h.

Esta é a segunda vez que Luísa Pinto leva a cena um texto de Joel Neto e Catarina Ferreira de Almeida, depois de A Vida do Campo (2019), espectáculo que partia do livro homónimo do escritor e jornalista, que lhe valeu nesse ano o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores (APE). Eu nunca vi um helicóptero explodir conta com António Durães e Filipa Guedes nos papéis principais e segue para Baião a 15 de Maio, regressando aos Açores, à Praia da Vitória, a 22 de Maio.