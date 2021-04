Quando vou ser vacinado? Perguntas, respostas e algumas dúvidas

Quase quatro meses após o arranque da campanha de vacinação, foram finalmente anunciadas as alterações ao plano inicial. A norma da Direcção-Geral da Saúde que detalha as mudanças e as novas doenças a priorizar esteve a ser afinada e foi publicada ao final da noite.

Quem vai ser priorizado na segunda fase do plano de vacinação?

Agora com abundância de doses, vai ser possível acelerar a operação para um ritmo de 100 mil inoculações por dia, nesta que é a segunda fase da campanha de vacinação (a terceira, que incluía a população em geral, deixa de fazer sentido). A idade passa a ser o principal critério de prioridade, e até já estão a ser vacinadas, em muitos pontos do país, as pessoas na faixa etária entre os 79 e os 70 anos. Vão seguir-se mais tarde as que têm entre 69 e 60 anos.