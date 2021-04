Universidade de Coimbra está entre as mais sustentáveis do mundo

A Universidade de Coimbra está entre as instituições de ensino superior que mostram maior alinhamento com os objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, segundo uma avaliação que é feita pela publicação especializada Times Higher Education (THE). Num ranking com mais de 1000 universidades e politécnicos de todo o mundo, que é publicado esta quarta-feira, há 11 representantes nacionais.