Nas próximas semanas pode assistir a uma chuva de meteoros e a uma super-Lua

A primeira super-Lua de 2021 poderá ser visível no próximo dia 27 de Abril e a chuva de meteoros acontece até ao final do mês.

A primeira super-Lua de 2021 acontece na próxima semana e pode ser acompanhada por outro fenómeno astronómico: uma chuva de meteoritos. Os dois eventos poderão ser observados em Portugal se as condições meteorológicas assim o permitirem.

Escolha um local escuro, fuja das grandes cidades e vá para um local descampado para poder ter um campo de visão maior, porque ainda este mês de Abril poderá testemunhar a primeira super-Lua de 2021 e a chuva de meteoros das Líridas.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, a primeira super-Lua de 2021 ocorrerá já na próxima terça-feira, dia 27, e é “quando a Lua se encontra simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita”, o que faz com que às 4h32 a Lua entre em fase de lua cheia e atinja o ponto mais próximo da terra às 16h22.

Nesse dia, “a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência da super-Lua, mas também porque, estando próxima do horizonte, vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica”, diz o Observatório. No dia seguinte, dia 28, a Lua nasce às 22h25 e continuará a parecer maior do que o habitual.

Chuva de meteoros até ao final do mês

Para a mesma altura é esperado um outro evento astronómico. A chuva de meteoros de Líridas é uma chuva cujo radiante (ponto no céu de onde os meteoros parecem originar) está localizado na constelação da Lira. Esta é umas das chuvas de meteoros de menor intensidade e “têm uma duração de visibilidade entre 14 a 30 de Abril”

O pico desta chuva não vai ser possível de observador porque ocorre às 14h do dia 22 de Abril. No entanto, ainda pode ser visível nos outros dias. “Como esta constelação só começa a nascer depois da meia-noite, a nordeste, as observações deverão iniciar-se na 2ª metade da noite. As Líridas são conhecidas desde os tempos antigos pois aparecem nos registos chineses de 687 a.C. onde os cronistas relataram que ‘as estrelas caem como chuva'”.

O Observatório explica que as Líridas “estão associadas aos restos de poeira deixados pela passagem do cometa Tatcher”, o que significa que “quando estas partículas entram na nossa atmosfera provocam um fenómeno de “chuva de meteoros” ou “estrelas cadentes"”.

Em 2021 ainda haverá outra super-Lua, que será mais favorável de observar. No dia 26 de Maio, pelas 21h14, pode voltar a assistir a este fenómeno.