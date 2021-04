Europeus divididos quanto ao Pacto Ecológico. Portugal pode ajudar os menos experientes

A implementação do Pacto Ecológico Europeu está a dividir os diversos Estados-membros, preocupados com potenciais efeitos negativos do plano, em questões tão diversas como o aumento do preço da energia ou as consequências socioeconómicas, nomeadamente, a perda de emprego. Num relatório que incluiu dados dos 27 Estados que compõem a União Europeia (UE), Portugal aparece bem posicionado na vontade de avançar com a transição energética. E o caminho já trilhado, associado à actual presidência do Conselho Europeu, fazem com que os autores do documento considerem que o país “pode ser um parceiro importante para Estados-membros menos experientes no desenvolvimento do sector das renováveis”.