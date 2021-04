Estados Unidos à procura da liderança na luta contra as alterações climáticas

Há apenas cinco meses, quando se oficializava a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, parecia impossível pensar que o país estaria hoje a posicionar-se para se bater pela liderança no combate às alterações climáticas. Mas a vitória do democrata Joe Biden mudou as regras do jogo e, além de voltar a integrar o país naquele acordo, o Presidente convocou uma Cimeira de Líderes sobre o Clima, que se realiza esta quinta (Dia da Terra) e sexta-feira, por via digital. Espera-se que os Estados Unidos anunciem que pretendem reduzir em pelo menos 50% as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), mas há dúvidas sobre se os outros 40 países responderão ao apelo para que aumentem também a sua ambição a este nível.