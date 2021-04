De 1984 a 2020: as imagens que mostram um “Portugal natural ameaçado”

Campos vazios que se transformaram em estufas de agricultura intensiva, milhares de hectares ardidos, construção desordenada junto à costa, a erosão costeira a mudar as praias. Com a nova ferramenta da Google Earth, a associação Zero quis mostrar como a paisagem mudou em 36 anos.

A associação ambientalista Zero pegou na nova ferramenta da Google Earth que, em progressão rápida (time-lapse), nos permite ver a evolução de diferentes locais do mundo entre 1984 e 2020. Em Portugal, descobriu espaços profundamente alterados. O impacto do crescimento urbanístico e as marcas de desastres naturais relacionados com as alterações climáticas são visíveis. No Dia da Terra, que se assinala nesta quinta-feira, a selecção da Zero mostra-nos, segundo a própria, “um Portugal natural ameaçado”.