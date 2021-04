PS, BE e CDS alargam direitos dos independentes, PSD quer saber se são filiados em partidos

Qualquer cidadão, concorra por um partido ou como independente, poderá voltar a candidatar-se em simultâneo à câmara e à assembleia municipal; e os movimentos de cidadãos, além dos dois órgãos concelhios, podem também candidatar-se às freguesias desse município desde que a sua lista de proponentes (que serve para todas as listas desse movimento) integre pelo menos 1% de cidadãos recenseados nessa freguesia, podendo usar o mesmo símbolo e sigla em todas as eleições.

Além disso, um movimento independente pode passar a usar como denominação o nome de um cidadão desde que este seja o primeiro candidato ou no caso de o movimento se candidatar à câmara e à assembleia municipal ao mesmo tempo. No entanto, no boletim de voto de eleição para a assembleia de freguesia não pode ser o usado o nome do candidato principal à câmara.

Estas são as principais alterações feitas nesta quarta-feira à lei eleitoral autárquica num texto indiciário que será hoje aprovado em plenário com os votos favoráveis do PS, BE e CDS (precisa de maioria absoluta de 116 deputados) num processo-relâmpago, ainda a tempo das eleições deste Outono.

Mas nesta quinta-feira, na altura das votações na especialidade, o PSD ainda vai propor mais duas alterações: quer que os tribunais verifiquem sempre uma amostragem das assinaturas (e não ter apenas na lei que têm a faculdade de o fazer se entenderem) e que os candidatos independentes divulguem se são filiados ou não em partidos políticos (sem identificar o partido). Esta segunda proposta decorre de uma orientação defendida pela CNE - Comissão Nacional de Eleições, e que coloca em pé de igualdade todos os candidatos, uma vez que quem concorre nas listas dos partidos também tem que dizer se é filiado ou independente.

Se os sociais-democratas não dizem como tencionam votar o texto final, o PCP já anunciou que vota contra por considerar que as novas regras favorecem os independentes em relação aos partidos, embora se congratule com a revogação (que propôs) da norma que proibia candidaturas simultâneas. Os socialistas foram mesmo obrigados a uma completa inversão de marcha nesta questão, que tinha sido colocada na lei no ano passado por sua proposta (o PS defendia que era mais clarificador para o eleitor saber qual o cargo que um candidato realmente pretende) e que o resto da esquerda contestou. Se for eleito para a câmara e a assembleia, o eleito terá que escolher porque a acumulação é incompatível.

Outro passo a favor dos independentes (mas também do processo eleitoral presidencial) foi a simplificação do processo burocrático no tribunal e também a criação, pelo Governo, de uma plataforma electrónica para os eleitores subscreverem as listas de propositura de candidaturas fazendo a validação através da chave móvel digital ou do cartão de cidadão, e obterem de forma automática também a certificação do recenseamento.

A proposta da IL para acabar com o dia de reflexão e permitir que o sábado seja usado também como dia de eleição vai ser levada a votos embora tenha morte anunciada. O PS e o CDS estão dispostos a “repensar” o dia de reflexão mas atiraram o assunto para o grupo de trabalho para a consolidação da legislação eleitoral que há-de ser criado nos próximos tempos no Parlamento.