Oposição junta-se para subir salários a técnicos de diagnóstico

Um grupo de trabalho no Parlamento aprovou um conjunto de alterações à carreira dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, com implicações orçamentais a partir de 2022, avançou o Expresso e confirmou o PÚBLICO. As mudanças, que ainda têm de ser confirmadas na comissão que trata matérias de Administração Pública e no plenário em votação final global, foram viabilizadas pelo PSD, BE, PCP, CDS e PAN e mereceram o voto contra do PS.

Esta aprovação está a gerar um braço-de-ferro entre Governo e PS, por um lado, e a oposição, com o Ministério das Finanças a estimar em “46,5 milhões de euros” o impacto das mexidas feitas pelos deputados. Trata-se de um impacto a acontecer “a partir de 2022, de forma permanente”, diz o ministério de João Leão ao semanário.

Recentemente, uma aprovação no Parlamento de um reforço de apoios sociais gerou divergências entre o Governo e a oposição, que se juntou na aprovação de alterações com impacto no Orçamento do Estado para 2021. Apesar da existência da norma travão que impede o Parlamento de aprovar alterações com implicações orçamentais no ano em curso, o Presidente da República promulgou os diplomas, o que levou o Governo a enviá-los para o Tribunal Constitucional.

Em causa estão agora três alterações que reuniram o apoio da oposição: uma mudança na forma como são preenchidos os vários níveis da carreira, permitindo que mais trabalhadores possam ficar colocados nos níveis superiores da carreira; uma segunda mudança que evita o apagão do tempo de serviço por causa da alteração de carreira ocorrida, com o descongelamento feito na nova carreira sem efeitos retroactivos e com efeitos a partir de 2022; e, por fim, uma alteração à tabela salarial para a tornar mais homogénea e evitar que nalguns casos a progressão aconteça apenas de dez em dez anos.

A proposta, que ainda terá de passar por dois momentos-chave de votações, nasceu de uma iniciativa legislativa cidadã que deu origem a dois projectos-lei do BE e o PCP e a propostas de alteração do PSD.

Parlamento contorna norma travão

Ao que o PÚBLICO apurou, as alterações aprovadas ao nível remuneratório não têm impacto nas contas do ano em curso, mas apenas em 2022. Desta forma, fica esvaziado o argumento que o Governo usou para contestar a maioria que se formou na Assembleia para aprovar o reforço dos apoios sociais. No entanto, o argumento do PS é outro. O Expresso avança que os socialistas consideram que a Assembleia da República não tem competência para legislar sobre carreiras profissionais da administração pública.

Segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde existem no sector público 9369 Técnicos de Diagnóstico e de Terapêutica. Dentro desta carreira há várias profissões que vão do fisioterapeuta ao técnico de radiologia, passando pelo terapeuta da fala e pelo técnico de análises clínicas.