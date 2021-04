Jurisdição do PSD prepara-se para propor sanções a Rui Rio e Adão Silva

Em causa está a violação de uma deliberação do 38.º Congresso do partido que defendia a realização de um referendo nacional sobre a eutanásia.

O conselho de jurisdição nacional (CJN) do PSD prepara-se para tomar uma decisão relativamente às sanções a aplicar ao presidente do partido, Rui Rio, e ao líder da bancada parlamentar, Adão Silva, por terem violado uma deliberação do último congresso que defendia a realização de um referendo nacional sobre a eutanásia.