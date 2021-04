Um cidadão poderá candidatar-se em simultâneo à câmara e à assembleia do mesmo município

Ainda é só o projecto de texto comum, mas as novas regras para as candidaturas às eleições autárquicas deste Outono deverão permitir que a mesma pessoa possa candidatar-se à câmara municipal e à assembleia municipal do mesmo concelho. A presença em simultâneo de um candidato nas duas listas a estes órgãos está proibida pela lei eleitoral autárquica em vigor que está a ser revista num processo-relâmpago na Assembleia da República depois da polémica levantada pelas restrições às candidaturas dos independentes.

A proposta para a acumulação de candidaturas foi feita pelo Bloco e pelo PCP e só teve o voto contra do PSD. A regra vai ser incluída nesse texto comum que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias está a tentar compor nesta quarta-feira a partir das oito propostas de alteração que baixaram sem votação — PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN, IL e deputada não-inscrita Cristina Rodrigues. O texto ainda será depois alvo de discussão e nova votação na comissão.

Os grupos de cidadãos eleitores, normalmente apelidados de independentes, recuperaram alguns direitos, nomeadamente vendo reduzido o número de assinaturas de proponentes que precisam de recolher caso apresentem candidatura às assembleias de freguesia e também à câmara e à assembleia municipal — é agora de 1% dos eleitores. Esses grupos que tenham os mesmos proponentes podem apresentar candidatura simultaneamente à câmara e à assembleia municipal.

Para facilitar a tarefa, será criada uma plataforma electrónica através da Administração Eleitoral do MAI para que os cidadãos eleitores possam aí subscrever as propostas de listas de candidaturas de independentes. Esta proposta, feita por PS e PSD teve o apoio de todos os partidos, mas o PCP absteve-se. A plataforma terá de estar disponível no prazo de 90 dias a contar da publicação da lei — o PSD propunha 45, mas foi o prazo dos socialistas que vingou. Isto significa que tudo terá que ser feito a contra-relógio já que se se somar esse prazo ao da entrega de candidaturas, que é de até 55 dias antes das eleições, os cinco meses que esse processo demora esgotam-se agora.

Por falar em prazos, foi rejeitada a proposta da IL e de Cristina Rodrigues para encurtar o prazo da entrega de candidaturas de 55 para 30 dias com os votos contra do PS e do PSD e a abstenção do BE, PCP e PAN.

Ficaram pelo caminho as pretensões do PSD para que os grupos de cidadãos eleitores pudessem incluir nas suas listas candidatos filiados em partidos políticos desde que como tal declarados (o PS e o BE votaram contra, chumbando essa proposta), e também para que os candidatos não precisassem de estar recenseados na área da autarquia a cujo órgão se candidatam (PS e PCP votaram contra, BE e PAN abstiveram-se).