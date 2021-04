A Associação 25 de Abril não integrou no desfile partidos que não fizessem parte da comissão promotora.

Imbuído do espírito de Abril, o Livre anunciou nesta quarta-feira que cederá dois lugares à Iniciativa Liberal (IL) e ao Volt, os dois partidos que viram ser-lhes rejeitada, por parte da Associação 25 de Abril, a participação no desfile da Avenida da Liberdade, no domingo.