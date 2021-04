De lupa apontada aos pneus e ao Ganges, a “detective dos plásticos” avisa que está na hora de “fechar a torneira”

Na véspera do Dia da Terra, Imogen Napper, investigadora britânica conhecida como “detective dos plásticos”, avisa que está na altura de “suspender o uso do plástico na fonte”. Depois de ter encontrado microplásticos em esfoliantes e em máquinas de lavar roupa, a cientista está a estudar as micropartículas libertadas pelos pneus e os microplásticos no rio Ganges. Apesar de “já termos causado muito dano”, a investigadora está optimista em relação à mudança.