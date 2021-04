Concurso tem 35 mil euros para startups nas áreas da sustentabilidade climática

A 6.ª edição do Med ClimAccelerator, programa do EIT Climate-KIC, já começou e está à procura de startups com ideias inovadoras para o combate e mitigação das alterações climáticas. As candidaturas estão abertas até 26 de Abril, na plataforma F65. As startups vencedoras vão receber um prémio de 35 mil euros.

Os projectos elegíveis a concurso têm de se enquadrar num destes quatro temas: agro-alimentar, cidades inteligentes, valorização de recursos e economia do mar. Cada equipa deve ser composta por um mínimo de dois elementos e a empresa não tem de estar completamente constituída. Para esclarecimento de dúvidas, o programa vai organizar um webinar a 22 de Abril, às 15h, com entrada gratuita e inscrição prévia.

Durante seis meses, as startups seleccionadas vão receber “o apoio necessário para lançarem os seus produtos no mercado, aumentarem as suas redes de clientes e parceiros e alavancarem financiamento de investidores”, explica a BGI - Building Global Innovators, a empresa parceira do programa, que vai plantar uma árvore por cada startup inscrita. A aceleradora de startups espera plantar um total de 100 árvores, segundo a gestora de Sustentabilidade e Alimentação e responsável pelo programa EIT Climate-KIC na BGI, Cláudia Carocha.