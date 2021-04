Superliga Europeia

Existe um oligopólio do futebol que se tornou inaceitável, como muito bem refere no título do editorial de ontem. A criação de uma competição europeia de futebol fora da égide da UEFA - os verdadeiros senhores do oligopólio - parece-me uma iniciativa muito interessante no sentido de exercitar a livre iniciativa de quem pretende jogar futebol fora das malhas dos poderes instituídos e fora da influência das esferas estatais. No fundo, fora do monopólio.



Se para construírem esse novo campeonato tiverem de ir recrutar trabalhadores que hoje estão em outras equipas ainda bem, pois os jogadores não são escravos mas sim trabalhadores que, naturalmente, procuram ganhar a vida o melhor possível. O futebol-desporto é de todos. O futebol-espectáculo também. De que forma poderíamos hoje compreender que se impedisse quatro ou vinte equipas de jogarem livremente entre si? E, por outro lado, quem consideraria legítimo obrigá-los a jogar em campeonatos onde já não desejam estar?



Luís Nogueira Martins, Amadora

Chorudo negócio

A criação de uma Superliga Europeia de futebol, reservada a 20 clubes ricos e famosos, está a levantar um enorme clamor de protestos de entidades que, a ir para a frente, perdem o “tacho”. E não venham, quando convém, com os regulamentos ou com a justiça, que tão em baixo está como se tem verificado. O futebol, actividade de paixões, alegrias e tristeza, há muito que é um chorudo negócio, envolvendo, muitos milhões de euros. A desfaçatez com que se “compram” ou “vendem” seres humanos, bons jogadores de futebol, geradores de fortunas atinge as raias do pornográfico.

O escândalo de entidades de determinados países serem “donas” de clubes de futebol estrangeiros é absolutamente desprezível e prova que o futebol tornou-se numa escandalosa fonte de rendimento. Os fabulosos vencimentos e prémios de jogos com que muitos jogadores, treinadores e dirigentes auferem são verdadeiros atentados à sociedade. Há tempo foi revelado que o presidente de um conhecido clube português tinha auferido num ano, mais de um milhão de euros. Um conhecido treinador português foi agora dispensado por um clube inglês e segundo a imprensa daquele país ganhava 17,5 milhões de euros anuais. Portanto não vejo qualquer razão para que os principais artífices deste mega negócio não queiram só para si os fabulosos lucros que esta actividade “desportiva” gera.

Carlos Leal, Lisboa

A Superliga da vergonha

Esta ideia de alguns clubes de elite que se consideram especiais terem uma Superliga só para eles é uma verdadeira aberração. Querem matar o futebol de vez? Pena os cargos de responsabilidade no desporto não serem ocupados por homens com valores desportivos em vez de déspotas gananciosos que só vêm negócio para proveito próprio. Ok, o futebol profissional há muito que não é desporto mas um excelente negócio que atrai o refúgio de negociantes e lavadores de dinheiro. Será coincidência participarem nesta ideia inqualificável seis clubes ingleses, um dos países onde o futebol refugia milionários vindos de ditaduras e surgir logo a seguir ao “Brexit"? Já não há pudor, ética nem valores para os novos ricos endinheirados que chegaram ao topo sabe-se lá com que artes mágicas.

Ricardo Rodrigues, Paço D’Arcos

Os portugueses gostam de cair

“À segunda só cai quem quer”, de Rui Tavares, no PÚBLICO de 19 de Abril, esquece que o grande responsável pela chegada de tantos chicos-espertos ao poder é o povo português. Os partidos do arco da governação ganham com maioria qualificada as eleições. Os portugueses não saem à rua em protesto como acontece em Espanha e França. Os portugueses reclamam do sofá e das esplanadas. O Livre é exemplo claro do distanciamento popular. O partido de Rui Tavares apresenta interessantes propostas. No entanto a votação é residual. O mesmo acontece com o partido de Paulo Morais. Este incansável lutador contra a corrupção é ignorado na hora do voto. O povo português tem o que merece. Se Rui Pinto for condenado quero ver quantos portugueses sairão à rua em protesto.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

De pernas para o ar

Quase sempre que o ministro Pedro Nuno Santos fala sai asneira. Anteontem, em mais uma sessão de anúncios (especialidade da casa), disse que acabar com os voos Porto-Lisboa da TAP é um sinal de desenvolvimento. Com o devido respeito, peço a alguém com bom senso no Governo que explique ao ministro que desenvolvimento seria dispor de uma ligação ferroviária rápida (não percebo para que se quer uma ligação de alta velocidade para uma distância de cerca de 300km) que permitisse reduzir o actual tempo de ligação (cerca de 3h nos melhores dos casos) para 1h45-2h. Uma linha de alta velocidade demorará pelo menos 10 anos a ser concluída. Como diria Keynes, a médio prazo estamos todos mortos.

Mário Rui Martins, Matosinhos