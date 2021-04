Submarino indonésio desaparece com 53 tripulantes a bordo

O submarino estava a fazer uma perfuração nas águas do norte da ilha de Bali, a 96 quilómetros da costa. As autoridades deixaram de ter contacto com a embarcação por volta das 4h desta quarta-feira.

A marinha indonésia está à procura de um submarino que desapareceu com 53 pessoas a bordo esta quarta-feira, no norte de Bali. O país já pediu ajuda à Austrália e a Singapura para encontrar pistas sobre o paradeiro do submarino, avançou o chefe militar indonésio à Reuters.

O submarino alemão KRI Nanggala-402 estava a fazer uma perfuração nas águas do norte da ilha de Bali, mas não conseguiu transmitir os resultados como era esperado, disse um porta-voz da marinha.

“Ainda estamos a procurar nas águas de Bali, mais precisamente a 96 quilómetros da ilha, por 53 pessoas”, disse Hadi Tjahjanto, chefe militar, confirmando que o país já pediu ajuda às nações vizinhas.

As autoridades deixaram de ter contacto com a embarcação por volta das 4h desta quarta-feira. A BBC avança que o contacto foi perdido depois de o submarino receber autorização para mergulhar em águas mais profundas.

O KRI Nanggala-402, que pesa 1395 toneladas, foi construído na Alemanha em 1978, de acordo com o site do governo da Indonésia. O submarino foi remodelado durante dois anos na Coreia do Sul, processo que ficou concluído em 2012.