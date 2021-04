Putin avisa no seu discurso anual que quem cruzar a “linha vermelha” se “arrependerá”

Putin lançou ameaças indirectas às potências ocidentais por estarem a “ultrapassar os limites” no seu discurso do estado da nação. Protestos pró-Navalny foram agendados para a mesma hora.

O Presidente da Rússia realizou o seu discurso anual à nação esta quarta-feira, pela 17ª vez desde que subiu ao poder. A pandemia e o desenvolvimento económico foram os tópicos principais, deixando sem abordar o foco de tensão por causa do envio de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia, e o estado de saúde do seu principal opositor, Alexei Navalny.